Polar Analytics Gestor de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Producte in France a Polar Analytics oscil·la entre €54.9K i €76.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Polar Analytics. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$68.6K - $83K
France
Rang Habitual
Rang Possible
$63.2K$68.6K$83K$88.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Polar Analytics?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Polar Analytics in France és una compensació total anual de €76,711. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Polar Analytics per al rol de Gestor de Producte in France és €54,888.

