PNM Resources Salaris

El salari de PNM Resources oscil·la entre $46,976 en compensació total anual per a un Enginyer de Maquinari a la banda baixa fins a $79,600 per a un Enginyer Mecànic a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de PNM Resources. Darrera actualització: 11/27/2025

Enginyer de Maquinari
$47K
Enginyer Mecànic
$79.6K
El rol amb millor retribució reportat a PNM Resources és Enginyer Mecànic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $79,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PNM Resources és $63,288.

