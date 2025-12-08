Directori d'empreses
PNC Investigador UX Salaris

La compensació total mitjana de Investigador UX in United States a PNC oscil·la entre $54K i $75.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PNC. Última actualització: 12/8/2025

$58.5K - $70.9K
United States
Quins són els nivells professionals a PNC?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Investigador UX a PNC in United States és una compensació total anual de $75,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PNC per al rol de Investigador UX in United States és $53,950.

Altres recursos

