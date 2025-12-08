La compensació de Gestor de Producte in United States a PNC oscil·la entre $81.3K per year per a C1 i $149K per year per a C5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $105K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PNC. Última actualització: 12/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
C1
$81.3K
$80K
$0
$1.3K
C2
$95.3K
$92.7K
$0
$2.7K
C3
$101K
$95.6K
$0
$5.1K
C4
$117K
$112K
$0
$5.7K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
