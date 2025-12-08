Directori d'empreses
La compensació de Consultor de Gestió in United States a PNC totalitza $67K per year per a C4. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PNC. Última actualització: 12/8/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$67K
$65K
$0
$2K
Quins són els nivells professionals a PNC?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Consultor de Gestió a PNC in United States és una compensació total anual de $67,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PNC per al rol de Consultor de Gestió in United States és $41,650.

Altres recursos

