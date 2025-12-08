Directori d'empreses
PNC
PNC Gestor de Ciència de Dades Salaris

La compensació de Gestor de Ciència de Dades in United States a PNC totalitza $208K per year per a C5. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PNC. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$174K - $198K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$154K$174K$198K$218K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Quins són els nivells professionals a PNC?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a PNC in United States és una compensació total anual de $218,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PNC per al rol de Gestor de Ciència de Dades in United States és $153,550.

