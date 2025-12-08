La compensació de Analista de Negoci in United States a PNC oscil·la entre $62.5K per year per a C1 i $113K per year per a C3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $95K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PNC. Última actualització: 12/8/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
C1
$62.5K
$60K
$0
$2.5K
C2
$86.2K
$83.4K
$0
$2.8K
C3
$113K
$106K
$0
$7.3K
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
