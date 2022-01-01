Directori d'empreses
PlusDental
PlusDental Salaris

El salari mitjà de PlusDental és $66,679 per a un Enginyer de Programari . Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de PlusDental. Darrera actualització: 11/28/2025

Enginyer de Programari
Median $66.7K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a PlusDental és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $66,679. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PlusDental és $66,679.

