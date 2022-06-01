Directori d'empreses
Plivo
Plivo Salaris

El salari de Plivo oscil·la entre $5,951 en compensació total anual per a un Information Technologist (IT) a la banda baixa fins a $76,988 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Plivo. Darrera actualització: 10/21/2025

Enginyer de Programari
Median $29.3K

Enginyer de Software Backend

Analista de Negoci
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Gestor de Producte
$77K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$61.7K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Plivo, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Plivo és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $76,988. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Plivo és $29,302.

