Directori d'empreses
Pliteq
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Pliteq que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Pliteq produces sustainable building products for noise and vibration control by repurposing waste materials. Their products are designed to create a quieter and more comfortable built environment.

    http://pliteq.com
    Lloc web
    2009
    Any de fundació
    126
    Núm. d'empleats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Pliteq

    Empreses relacionades

    • Lyft
    • DoorDash
    • Tesla
    • Flipkart
    • Airbnb
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos