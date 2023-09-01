Directori d'empreses
Pliancy
Pliancy Salaris

El salari de Pliancy oscil·la entre $109,450 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $110,550 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Pliancy. Darrera actualització: 11/28/2025

Tecnòleg de la Informació (TI)
$109K
Enginyer de Programari
$111K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Pliancy és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $110,550. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pliancy és $110,000.

