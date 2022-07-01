Directori d'empreses
Plexure
Plexure Salaris

El salari de Plexure oscil·la entre $73,410 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $123,469 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Plexure. Darrera actualització: 11/28/2025

Enginyer de Programari
Median $73.4K

Enginyer de Programari Backend

Arquitecte de Solucions
$123K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Plexure és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $123,469. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Plexure és $98,439.

Altres recursos

