Plex Salaris

El salari de Plex oscil·la entre $134,325 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $271,350 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Plex. Darrera actualització: 11/28/2025

Enginyer de Programari
$134K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$271K
El rol amb millor retribució reportat a Plex és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $271,350. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Plex és $202,838.

