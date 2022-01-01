Directori d'empreses
Piano
Piano Salaris

El salari de Piano oscil·la entre $72,360 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $158,893 per a un Enginyer de Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Piano. Darrera actualització: 10/21/2025

Dissenyador de Producte
$85.9K
Gestor de Producte
$104K
Vendes
$74.8K

Enginyer de Vendes
$159K
Enginyer de Programari
$72.4K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Piano és Enginyer de Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $158,893. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Piano és $85,876.

