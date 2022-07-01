Directori d'empreses
PhishLabs
PhishLabs Salaris

El salari de PhishLabs oscil·la entre $35,820 en compensació total anual per a un Èxit del Client a la banda baixa fins a $72,635 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de PhishLabs. Darrera actualització: 11/26/2025

Desenvolupament de Negoci
$72.6K
Èxit del Client
$35.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a PhishLabs és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $72,635. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PhishLabs és $54,228.

