Personetics
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Personetics Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Israel a Personetics totalitza ₪227K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Personetics. Última actualització: 11/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Total per any
₪227K
Nivell
Entry
Base
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Personetics?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Personetics in Israel és una compensació total anual de ₪366,343. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Personetics per al rol de Enginyer de Programari in Israel és ₪226,504.

