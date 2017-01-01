Directori d'empreses
PCI: Performance Contracting
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre PCI: Performance Contracting que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    PCI: Performance Contracting is a top specialty contractor in the U.S., offering a wide array of quality services and products designed for industrial, commercial, and non-residential sectors.

    performancecontracting.com
    Lloc web
    1987
    Any de fundació
    2,750
    Núm. d'empleats
    $500M-$1B
    Ingressos estimats
    Seu central

