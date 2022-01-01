Directori d'empreses
Paytm
Paytm Salaris

El salari de Paytm oscil·la entre $12,631 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $201,000 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Paytm. Darrera actualització: 10/24/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Software de Seguretat

Enginyer DevOps

Gestor de Producte
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Científic de Dades
Median $45.8K
Analista de Negoci
Median $31.4K
Dissenyador de Producte
Median $23.2K
Reclutador
Median $12.6K
Gestor de Programes Tècnics
Median $38.8K
Desenvolupament de Negoci
$201K
Gestor de Ciència de Dades
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Gestor de Disseny de Producte
$30K
Gestor de Programes
$42K
Gestor de Projectes
$29K
Vendes
$144K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Calendari d'Adquisició

10%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

25%

ANY 4

25%

ANY 5

Tipus d'Accions
Options

A Paytm, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 5th-ANY (25.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Paytm, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Paytm és Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Paytm és $40,890.

