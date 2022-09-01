Directori d'empreses
Payscale
Payscale Salaris

El salari de Payscale oscil·la entre $80,400 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $193,463 per a un Cybersecurity Analyst a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Payscale. Darrera actualització: 10/24/2025

Enginyer de Programari
Median $118K
Cap d'Estat Major
$151K
Màrqueting
$155K

Gestor de Producte
Median $121K
Vendes
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $175K
Arquitecte de Solucions
$160K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Payscale és Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $193,463. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Payscale és $153,425.

