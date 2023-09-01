Directori d'empreses
PayPay Salaris

El salari de PayPay oscil·la entre $62,764 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $116,063 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de PayPay. Darrera actualització: 10/24/2025

Enginyer de Programari
Median $62.8K

Enginyer Android

Enginyer de Software Backend

Gestor de Producte
Median $88.6K
Científic de Dades
Median $116K

Dissenyador de Producte
$99.5K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$106K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a PayPay és Científic de Dades amb una compensació total anual de $116,063. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PayPay és $99,500.

