Directori d'empreses
Payoneer
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Payoneer Salaris

El salari de Payoneer oscil·la entre $20,913 en compensació total anual per a un Operacions de Personal a la banda baixa fins a $885,550 per a un Investigador UX a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Payoneer. Darrera actualització: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $115K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $118K
Analista de Dades
Median $85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $179K
Comptable
$60.9K
Gestor d'Operacions de Negoci
$78.3K
Desenvolupament de Negoci
$184K
Analista Financer
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operacions de Personal
$20.9K
Dissenyador de Producte
$72.4K
Gestor de Programes
$120K
Gestor de Projectes
$147K
Reclutador
$42.5K
Compensacions Totals
$40.9K
Investigador UX
$886K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Payoneer és Investigador UX at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $885,550. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Payoneer és $106,605.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Payoneer

Empreses relacionades

  • Databricks
  • Microsoft
  • Roblox
  • Uber
  • PayPal
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos