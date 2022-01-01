Directori d'empreses
Paymentus
Paymentus Salaris

El salari de Paymentus oscil·la entre $40,211 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $114,918 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Paymentus. Darrera actualització: 10/24/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Enginyer de Programari
Median $68.5K

Enginyer de Software Full-Stack

Servei al Client
$40.2K
Màrqueting
$108K

Gestor de Producte
$115K
Arquitecte de Solucions
$108K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Paymentus és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $114,918. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Paymentus és $107,856.

