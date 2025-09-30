Directori d'empreses
Pax8 Enginyer de Programari Salaris a Greater Denver And Boulder Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Denver And Boulder Area a Pax8 totalitza $120K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Pax8. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Total per any
$120K
Nivell
hidden
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a Pax8?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Pax8 in Greater Denver And Boulder Area és una compensació total anual de $167,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pax8 per al rol de Enginyer de Programari in Greater Denver And Boulder Area és $118,000.

