Patagonia
Patagonia Salaris

El rang de salaris de Patagonia varia de $142,800 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $196,623 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior.

$160K

Recursos Humans
$143K
Enginyer de Programari
$182K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$197K

PMF

El rol més ben pagat informat a Patagonia és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $196,623. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Patagonia és de $181,905.

