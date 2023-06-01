Parafin Salaris

Directori d'empreses
El salari de Parafin oscil·la entre $123,156 en compensació total anual per a un Operacions de Negoci a la banda baixa fins a $210,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Parafin. Darrera actualització: 10/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $210K

Enginyer de Software Backend

Operacions de Negoci
$123K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Parafin, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

The highest paying role reported at Parafin is Enginyer de Programari with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parafin is $166,578.

Altres recursos