Paradigm Health Salaris

El salari de Paradigm Health oscil·la entre $160,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $228,850 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Paradigm Health. Darrera actualització: 10/24/2025

Enginyer de Programari
Median $160K
Reclutador
$206K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$229K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Paradigm Health és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $228,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Paradigm Health és $206,025.

