Papaya Global
El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in Poland a Papaya Global totalitza PLN 336K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Papaya Global. Última actualització: 11/2/2025

Paquet Mitjà
Software Engineering Manager
Total per any
PLN 336K
Nivell
L3
Base
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Papaya Global?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Papaya Global in Poland és una compensació total anual de PLN 381,072. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Papaya Global per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Poland és PLN 336,240.

Altres recursos