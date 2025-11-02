Directori d'empreses
Pandora
Pandora Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Pandora totalitza $240K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Pandora. Última actualització: 11/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Pandora
Software Engineering Manager
Oakland, CA
Total per any
$240K
Nivell
Manager
Base
$180K
Stock (/yr)
$42K
Bonus
$18K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
20 Anys
Quins són els nivells professionals a Pandora?
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Pandora, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Pandora in United States és una compensació total anual de $440,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pandora per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $240,000.

