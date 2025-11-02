La compensació de Enginyer de Programari in United States a Pandora oscil·la entre $163K per year per a Software Engineer III i $270K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $195K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Pandora. Última actualització: 11/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Pandora, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)