Directori d'empreses
Pandora
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Vendes

  • Tots els Salaris de Vendes

Pandora Vendes Salaris

La compensació total mitjana de Vendes in Canada a Pandora oscil·la entre CA$57.6K i CA$81.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Pandora. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Vendes contribucions a Pandora per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Pandora, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Vendes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a Pandora in Canada és una compensació total anual de CA$81,829. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pandora per al rol de Vendes in Canada és CA$57,636.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Pandora

Empreses relacionades

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos