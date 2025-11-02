Directori d'empreses
Pandora
Pandora Gestor de Producte Salaris

La compensació de Gestor de Producte in United States a Pandora totalitza $206K per year per a Senior Product Manager. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $220K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$164K
$26.5K
$15.8K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Pandora, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Pandora in United States és una compensació total anual de $290,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pandora per al rol de Gestor de Producte in United States és $212,000.

