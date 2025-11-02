Directori d'empreses
Pandora
Pandora Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in Panama a Pandora oscil·la entre PAB 39.5K i PAB 55.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Pandora. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Rang Habitual
Rang Possible
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Pandora, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Pandora in Panama és una compensació total anual de PAB 55,252. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pandora per al rol de Analista de Dades in Panama és PAB 39,534.

