Directori d'empreses
Panda Restaurant Group
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Projectes

  • Tots els Salaris de Gestor de Projectes

Panda Restaurant Group Gestor de Projectes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in United States a Panda Restaurant Group oscil·la entre $73K i $106K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Panda Restaurant Group. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

$82.8K - $96.1K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$73K$82.8K$96.1K$106K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor de Projectes contribucions a Panda Restaurant Group per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Panda Restaurant Group?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Projectes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Panda Restaurant Group in United States és una compensació total anual de $105,910. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Panda Restaurant Group per al rol de Gestor de Projectes in United States és $72,980.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Panda Restaurant Group

Empreses relacionades

  • Pinterest
  • Airbnb
  • SoFi
  • Databricks
  • Roblox
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos