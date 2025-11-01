Directori d'empreses
Panda Restaurant Group
Panda Restaurant Group Assistent Administratiu Salaris

La compensació total mitjana de Assistent Administratiu in United States a Panda Restaurant Group oscil·la entre $40.5K i $57.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Panda Restaurant Group. Última actualització: 11/1/2025

Compensació Total Mitjana

$46K - $54.5K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$40.5K$46K$54.5K$57.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Panda Restaurant Group?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Assistent Administratiu a Panda Restaurant Group in United States és una compensació total anual de $57,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Panda Restaurant Group per al rol de Assistent Administratiu in United States és $40,500.

