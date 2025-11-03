La compensació de Enginyer de Programari in United States a Panasonic oscil·la entre $108K per year per a L1 i $168K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $156K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Panasonic. Última actualització: 11/3/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
