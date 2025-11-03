Directori d'empreses
Panasonic
  • Salaris
  • Tecnòleg de la Informació (TI)

  • Tots els Salaris de Tecnòleg de la Informació (TI)

Panasonic Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

La compensació de Tecnòleg de la Informació (TI) a Panasonic totalitza $170K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà totalitza $180K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Panasonic. Última actualització: 11/3/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a Panasonic?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Panasonic és una compensació total anual de $286,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Panasonic per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és $165,000.

