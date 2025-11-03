Directori d'empreses
PanAgora Asset Management
PanAgora Asset Management Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in United States a PanAgora Asset Management oscil·la entre $101K i $138K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PanAgora Asset Management. Última actualització: 11/3/2025

Compensació Total Mitjana

$109K - $130K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$101K$109K$130K$138K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a PanAgora Asset Management?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a PanAgora Asset Management in United States és una compensació total anual de $138,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PanAgora Asset Management per al rol de Científic de Dades in United States és $100,800.

