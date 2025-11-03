Directori d'empreses
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Recompenses Totals Salaris

La compensació total mitjana de Recompenses Totals in Netherlands a Palo Alto Networks oscil·la entre €83.2K i €116K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Palo Alto Networks. Última actualització: 11/3/2025

Compensació Total Mitjana

€90.2K - €109K
Netherlands
Rang Habitual
Rang Possible
€83.2K€90.2K€109K€116K
Rang Habitual
Rang Possible

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Palo Alto Networks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recompenses Totals a Palo Alto Networks in Netherlands és una compensació total anual de €116,223. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Palo Alto Networks per al rol de Recompenses Totals in Netherlands és €83,160.

