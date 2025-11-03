La compensació de Arquitecte de Solucions in United States a Palo Alto Networks oscil·la entre $170K per year per a Solution Architect i $364K per year per a Principal Solution Architect. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $357K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Palo Alto Networks. Última actualització: 11/3/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Palo Alto Networks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
