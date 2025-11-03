La compensació de Gestor de Producte in United States a Palo Alto Networks oscil·la entre $243K per year per a Product Manager i $506K per year per a Distinguished Product Manager. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $348K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Palo Alto Networks. Última actualització: 11/3/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Palo Alto Networks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
