Palo Alto Networks
El paquet de compensació mitjà de Gestor de Ciència de Dades in United States a Palo Alto Networks totalitza $329K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Palo Alto Networks. Última actualització: 11/3/2025

Paquet Mitjà
company icon
Palo Alto Networks
Data Science Manager
Santa Clara, CA
Total per any
$329K
Nivell
P10
Base
$204K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$45K
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Palo Alto Networks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Palo Alto Networks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Palo Alto Networks in United States és una compensació total anual de $359,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Palo Alto Networks per al rol de Gestor de Ciència de Dades in United States és $274,000.

