Directori d'empreses
Paisabazaar
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Paisabazaar Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in India a Paisabazaar totalitza ₹1.77M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Paisabazaar. Última actualització: 11/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Paisabazaar
Deputy Product Manager
Gurgaon, HR, India
Total per any
₹1.77M
Nivell
Deputy Product Manager
Base
₹1.77M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Paisabazaar?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Paisabazaar in India és una compensació total anual de ₹5,354,362. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Paisabazaar per al rol de Gestor de Producte in India és ₹1,769,113.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Paisabazaar

Empreses relacionades

  • Dropbox
  • Google
  • DoorDash
  • Coinbase
  • SoFi
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos