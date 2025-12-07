Directori d'empreses
Pagaya
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Operacions de Negoci

  • Tots els Salaris de Operacions de Negoci

Pagaya Operacions de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Operacions de Negoci a Pagaya oscil·la entre $125K i $174K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Pagaya. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$135K - $164K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$125K$135K$164K$174K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Operacions de Negoci contribucions a Pagaya per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Pagaya?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Operacions de Negoci verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions de Negoci a Pagaya és una compensació total anual de $174,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pagaya per al rol de Operacions de Negoci és $124,500.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Pagaya

Empreses relacionades

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/biz-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.