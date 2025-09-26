Directori d'empreses
Outbrain
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Outbrain Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in Israel a Outbrain totalitza ₪458K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Outbrain. Última actualització: 9/26/2025

Paquet Mitjà
company icon
Outbrain
Team Lead
Tel Aviv, TA, Israel
Total per any
₪458K
Nivell
Senior
Base
₪458K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Outbrain?

₪564K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Enginyeria de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquete salarial más alto reportado para un Gestor d'Enginyeria de Programari en Outbrain in Israel tiene una compensación total anual de ₪515,114. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Outbrain para el puesto de Gestor d'Enginyeria de Programari in Israel es ₪458,120.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Outbrain

Empreses relacionades

  • Roblox
  • Netflix
  • Square
  • Uber
  • Databricks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos