Directori d'empreses
Outbrain
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Outbrain Salaris

El salari de Outbrain oscil·la entre $92,816 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $231,915 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Outbrain. Darrera actualització: 9/10/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $110K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $130K
Analista de Dades
$92.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Científic de Dades
$108K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$136K
Vendes
$232K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Outbrain és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $231,915. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Outbrain és $119,773.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Outbrain

Empreses relacionades

  • DoorDash
  • Flipkart
  • Amazon
  • Spotify
  • Airbnb
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos