OTTO Salaris

El salari de OTTO oscil·la entre $52,290 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $89,919 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de OTTO. Darrera actualització: 9/10/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $83.5K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Científic de Dades
Median $89.9K
Analista de Dades
$52.3K

PMF

