Directori d'empreses
OTTO
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre OTTO que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Otto GmbH & Co KG is a German mail order company and currently one of the world's biggest e-commerce companies. It is based in Hamburg, and operates in more than twenty countries.

    otto.de
    Lloc web
    1949
    Any de fundació
    2,750
    Núm. d'empleats
    $500M-$1B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a OTTO

    Empreses relacionades

    • John Hancock
    • Bosch Global
    • Celonis
    • Snow Software
    • Veeam Software
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos