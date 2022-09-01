Otter.ai Salaris

El salari de Otter.ai oscil·la entre $183,600 en compensació total anual per a un Dissenyador Gràfic a la banda baixa fins a $200,500 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Otter.ai. Darrera actualització: 9/10/2025
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Otter.ai, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
