Otter.ai Salaris

El salari de Otter.ai oscil·la entre $183,600 en compensació total anual per a un Dissenyador Gràfic a la banda baixa fins a $200,500 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Otter.ai. Darrera actualització: 9/10/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $201K

Enginyer de Software Backend

Científic de Recerca

Dissenyador Gràfic
$184K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Otter.ai, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Otter.ai és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $200,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Otter.ai és $192,050.

