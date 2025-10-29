Directori d'empreses
Orsted
  Salaris
  Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Orsted Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Poland a Orsted totalitza PLN 282K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Orsted. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per any
PLN 282K
Nivell
L5
Base
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Orsted in Poland és una compensació total anual de PLN 320,208. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Orsted per al rol de Enginyer de Programari in Poland és PLN 235,439.

Altres recursos