Orpyx Medical Technologies
Orpyx Medical Technologies Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Canada a Orpyx Medical Technologies oscil·la entre CA$110K i CA$157K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Orpyx Medical Technologies. Última actualització: 10/29/2025

CA$125K - CA$142K
CA$110KCA$125KCA$142KCA$157K
Quins són els nivells professionals a Orpyx Medical Technologies?

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Orpyx Medical Technologies in Canada és una compensació total anual de CA$156,610. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Orpyx Medical Technologies per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$110,158.

